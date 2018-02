Pão de Açúcar investe R$ 20 mi em nova linha de marca própria O grupo Pão de Açúcar lança hoje a linha de produtos de marca própria Taeq, classificada pela companhia como uma solução de "bem-estar", o que inclui os segmentos de nutrição, orgânicos, casa, beleza e esporte. Os investimentos iniciais somaram R$ 20 milhões. Os itens estarão disponíveis nas lojas em outubro. Inicialmente, serão ofertados cerca de 200 produtos, dos quais 120 da área de alimentos, incluindo orgânicos diet/light e funcionais, e mais 80 modelos de roupas esportivas. Numa segunda etapa, a empresa colocará à venda a linha casa, com ofertas em higiene, tratamento de roupas, bem-estar e de itens como velas e produtos de para perfumar. Haverá também chás e produtos para café da manhã, como louças. Posteriormente, o Pão de Açúcar prevê o lançamento de itens na área de beleza, que incluiriam tratamento de cabelos, rosto e corpo, e também os voltados para homens e acessórios para banho. O lançamento substitui em parte a marca Goodlight, e ocorre na mesma semana em que o contrato de comercialização dessa linha, pertencente à também sócia do grupo Lucília Diniz, foi encerrado. Em maio do ano passado, quando o grupo francês Casino ampliou a participação no Pão de Açúcar, essa marca própria ficou de fora do acordo e se manteve sob a propriedade de Lucília. A Goodlight gera atualmente 10% da receita de produtos light do grupo. O Pão de Açúcar vai preparar espaços exclusivos para a comercialização da nova linha. O primeiro será inaugurado na nova unidade do Pão de Açúcar em Alphaville, com abertura prevista para novembro deste ano. A nova linha será comercializada em todas as bandeiras do grupo: Pão de Açúcar, Extra, CompreBem e Sendas.