Pão de Açúcar investe R$ 23 mi em loja do Extra em Ceilândia O grupo Pão de Açúcar inaugurou hoje uma unidade do Extra Hipermercados em Ceilândia, cidade-satélite do Distrito Federal. De acordo com a companhia, será o primeiro hipermercado da cidade. Com a unidade, a rede passa a contar com cinco lojas na região de Brasília e um total de 80 no Brasil. Segundo a companhia, a nova loja gerou cerca de mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos. A unidade possui 13,7 mil metros quadrados de área.