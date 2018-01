Pão de Açúcar lidera altas do Bovespa com Abras As ações preferenciais do Pão de Açúcar lideram as altas do Ibovespa - o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - hoje, a poucas horas de a empresa divulgar balanço e, também, reagindo a dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) a respeito das vendas do setor em setembro. Às 17h30, Pão de Açúcar PN subia 4,32%; O Ibovespa avançava 0,20%. A Abras informou que as vendas de setembro dos supermercados brasileiros tiveram aumento real de 2,12% em relação ao mesmo mês de 2005. No início de outubro, a entidade havia previsto uma queda de 1,5% no faturamento real na mesma comparação. Sobre agosto desse ano, a alta foi de 0,94%. No acumulado deste ano, o comércio do setor ainda apresenta queda de 2,21%. De acordo com o presidente da Abras, João Carlos Oliveira, o desempenho do setor em setembro foi influenciado pelo calendário do período, com cinco finais de semana. Além disso, Oliveira informou que também afetou o desempenho o crescimento real de 1,03% em relação a agosto no valor da Cesta Abras Mercado, que inclui 35 produtos de amplo consumo no setor. A Abras manteve a projeção de crescimento real de 1% nas vendas dos supermercados neste ano. No mês passado, a entidade cogitou reduzir a estimativa para 0,6%; no entanto, mudou de opinião depois do início da reversão da queda das vendas, observado em setembro. As estimativas para o balanço do Pão de Açúcar no terceiro trimestre deste ano são de queda de 22,7%, para R$ 54,3 milhões no lucro líquido, de acordo com a média das projeções das seis casas consultadas pela Agência Estado.