Pão de Açúcar prevê alta de 30% em venda de itens sazonais O grupo Pão de Açúcar prevê aumento de 30% nas vendas de itens sazonais como sorvetes, bebidas e produtos de higiene e limpeza entre dezembro de 2006 e fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período anterior. De acordo com estudo da companhia, o verão responde por mais da metade do faturamento anual de produtos considerados típicos da estação. Sorvetes e inseticidas, por exemplo, concentram 70% da receita anual no período. Na linha de sorvetes, a empresa registrou elevação de 15% na receita entre abril e novembro de 2006, na comparação com iguais meses do ano retrasado. Para este verão, a expectativa é de aumento de 20% nas vendas do produto em relação à mesma estação anterior. Na categoria de bebidas, a de maior representatividade nas vendas de produtos sazonais no período, a empresa aposta também na comercialização de vinhos rosés, 'ices' e espumantes. Nos últimos dois anos, as vendas de espumantes e rosés nas redes do grupo tiveram alta de 15% fora do período sazonal. Com as bebidas 'ice', o Pão de Açúcar espera registrar 20% de crescimento neste verão, se comparado com o mesmo período de 2005/2006, quando a companhia obteve alta de 50%, em relação à mesma estação anterior. Atualmente, na empresa, 55% das vendas desse produto são realizadas no verão e quase 90% delas ocorrem nos finais de semana. A empresa também ampliou a oferta de caipiroscas prontas. Até o ano passado essa linha só contava com o sabor limão. Para este verão, o Pão de Açúcar traz as opções maracujá e frutas vermelhas. Nos últimos meses de novembro e dezembro, informou, o crescimento foi de 15% nas vendas sobre o mesmo período anterior. A venda de sucos também cresce nessa época do ano. O segmento concentra 60% do comércio de dezembro a março; 40% dos negócios com água mineral ocorrem nesse período. A categoria de beleza e higiene, com mais de mil itens, é outra que também registra elevação entre o final do ano e o verão. O período de setembro a fevereiro é responsável por 90% das vendas de filtros e protetores contra o sol. Em 2005, as vendas da linha de proteção solar pelo grupo tiveram crescimento de 25%, em relação a 2004. A empresa registrou alta de 44% entre os meses de setembro e dezembro de 2006, na comparação com iguais meses anteriores. O desenvolvimento de ações regionais e destaque dado à marcas locais são algumas das iniciativas citadas pela empresa voltadas para a ampliação das vendas no período. A reunião de produtos sazonais num mesmo ambiente da loja também contribui, segundo o Pão de Açúcar, com o aumento das vendas. O Extra, a bandeira de hipermercados do grupo, aumentou em 10% o mix de produtos como cadeiras de praia, guarda-sol e isopores. O CompreBem, segundo a companhia, já está trabalhando com descontos de até 20% nos produtos da estação. A rede espera um incremento de 15% na receita nos dois primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2006. Para isso, desta vez, as lojas da Baixada Santista estão com estoques 15% maiores de itens sazonais.