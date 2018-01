Pão de Açúcar tem prejuízo de R$ 43,4 milhões no 3º trimestre O Pão de Açúcar registrou prejuízo líquido de R$ 43,369 milhões no terceiro trimestre, ante lucro de R$ 70,3 milhões no mesmo período de 2005. O resultado inclui o pagamento de R$ 96,8 milhões referente a um acordo entre a empresa e o governo do Estado de São Paulo. Pelo acordo, o Pão de Açúcar obteve anistia parcial de multas e juros referentes a débitos fiscais relacionados ao ICMS até o final de 2005. A companhia fez o pagamento dos débitos de autos de infração por transações de compra, industrialização e venda para exportação de soja e derivados, com redução de 90% no valor das multas e 50% no valor dos juros, totalizando os R$ 96,8 milhões. Deste montante, R$ 2,4 milhões já foram provisionados no resultado do segundo trimestre. Desta forma, o impacto negativo no terceiro trimestre foi de R$ 94,4 milhões, sendo R$ 51,9 milhões na conta de Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) e R$ 42,4 milhões nas despesas financeiras (multas e juros). A receita líquida somou R$ 3,298 bilhões no trimestre, com aumento de 2,5% sobre igual período de 2005. O Ebitda ficou em R$ 181,764 milhões, queda de 38,07%. A despesa financeira líquida totalizou R$ 79,137 milhões de julho a setembro.