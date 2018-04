Papéis do Besc disparam na Bovespa Os papéis do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) disparam na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 10h57, as ações preferenciais classe B (PNB) tinham ganho de 42%, cotadas em R$ 7,10, e as preferenciais classe A (PNA) registravam valorização de 20,54%, também a R$ 7,10. Já o Banco do Brasil subia 1,19%, em linha com a Bovespa, que tinha alta de 1,02% no horário citado. A Secretaria do Tesouro Nacional decidiu estudar a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) pelo Banco do Brasil (BB). Em fato comunicado divulgado ontem à noite, a instituição informou que essa é a única informação disponível. As discussões sobre o futuro do Besc, que está se federalizado, se acentuaram nos últimos dias. No último dia 12, o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Após o reunião, o governador afirmou que a União estaria disposta a manter o Besc e remunerar o Estado por ativos administrados. Integrantes do Tesoura Nacional e da Fazenda de Santa Catarina já se reuniram para tratar do assunto. Nos debates, a incorporação pelo BB, assim como pela Caixa Econômica Federal, já era uma das possibilidades em discussão. Segundo avaliações preliminares dos analistas, o Besc é muito pequeno para causar impactos significativos nos negócios do BB, por isso as ações oscilam normalmente. Segundo informações da equipe de analistas da Economática, o valor de mercado do BB é de R$ 58,8 bilhões, com patrimônio líquido de R$ 20,758 bilhões. Já o Besc vale R$ 2,520 bilhões, com patrimônio de R$ 163,601 milhões.