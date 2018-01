Papelada para declaração do IR chega mais cedo Este ano, os contribuintes provavelmente terão mais cedo em mãos toda a papelada que precisam para fazer a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de 2006, ano-base 2005. Em razão do carnaval, as empresas devem antecipar para até o dia 24 a entrega a seus funcionários dos informes de rendimento do trabalho assalariado referente ao ano passado. A entrega deve ser feita até o último dia útil de fevereiro. Esse é também o prazo final para que os bancos forneçam os extratos anuais com o saldo da conta corrente e rendimentos de aplicações financeiras. Imobiliárias e administradoras de imóveis devem entregar ao proprietário da unidade os informes de rendimento dos aluguéis (ver matéria ao lado). O contribuinte precisa ter toda essa papelada em mãos para acertar as contas com o Leão. No início de março, em data ainda não definida, o programa para declaração do ajuste anual do Imposto de Renda estará disponível na internet (www.receita.fazenda.gov.br), informa Luiz Monteiro, auditor da Receita Federal. A declaração de ajuste anual deve ser feita, entre outros motivos, por todos os contribuintes que receberam, no ano passado, rendimentos tributáveis superiores a R$ 13.968. O prazo para a entrega da declaração vai até o último dia útil de abril. Muitos contribuintes, porém, fazem questão de cumprir com a obrigação logo na largada da entrega. Isso porque, em geral, quem age assim tem a restituição liberada nos primeiros lotes, se tiver direito à devolução do imposto pago a mais, diz Monteiro. O primeiro lote de restituição será liberado em junho. Os contribuintes mais organizados costumam guardar numa pasta todos os documentos que vão usar na declaração, como recibos de despesas médicas, de mensalidades escolares e cópia da declaração do ano anterior, com dados que serão utilizados este ano. Depois, é só juntar os informes de rendimentos que chegarão antes do fim do mês.