Para analistas, Tailândia mostra riscos de emergentes O controle de capitais imposto ontem pelo Banco Central da Tailândia para tentar conter a subida da sua moeda, o baht, criou um fator inesperado de nervosismo entre investidores em mercados emergentes, interrompendo momentaneamente as comemorações por mais um ano de valorizações substanciais de seus ativos. Foi justamente a Tailândia, em 1997, que deflagrou a crise financeira asiática quando sua moeda despencou. Mas, embora tenha inicialmente derrubado a Bolsa tailandesa e afetado outros mercados emergentes, analistas foram rápidos em prever que o evento teria impacto negativo limitado, uma análise que aparentemente se mostrou correta ao longo da terça-feira. "Embora a decisão tenha deixado, compreensivelmente, os investidores na defensiva e inseguros com a possibilidade de adoção de outras medidas, acreditamos que os mercados tailandeses vão, eventualmente, se normalizar", disse Oon Jin, do banco HSBC. Hoje a Bolsa de Bangcoc fechou em alta de 11,2%, em recuperação técnica da perda de ontem, de 14,8%. Ben Simpfendorfer, do Royal Bank of Scotland, manteve a avaliação positiva para os emergentes asiáticos, mas observou que a pressão pela valorização das moedas da região é inevitável. "A decisão da Tailândia enfatiza a necessidade de valorização das moedas asiáticas", disse. "As exportações regionais estão sólidas, os superávits comerciais estão crescendo e, embora os fluxos para os mercados acionários da região tenham declinado recentemente, eles poderão repicar em caso de qualquer fraqueza do dólar americano." Para um estrategista de um banco norte-americano, a atitude tailandesa serve como um lembrete para os mercados de que os países emergentes ainda são capazes de oferecer surpresas negativas, apesar de não terem causado crises financeiras agudas nos últimos cinco anos. "Além disso, a partir de agora as pessoas vão ficar desconfiadas: qual será o próximo país asiático a seguir os passos da Tailândia?", disse o analista. "A questão dos fluxos de capitais especulativos atinge a maioria dos países emergentes asiáticos, que estão preocupados com o movimento de suas moedas." Um dos países que preocupam os investidores, por exemplo, é a Filipinas. Thomas Harr, analista do banco Danske, lembrou tratar-se do primeiro controle de capitais na Ásia desde 1998. "As autoridades tailandesas poderiam ter tentado desacelerar a valorização do baht por outras maneiras, como, por exemplo, reduzindo as taxas de juros", disse. "Essas medidas de controles de capitais representam um passo na direção errada e poderão ter impacto de longo prazo no mercado tailandês, pois poderá ocorrer uma perda de confiança na capacidade das autoridades do país controlarem a economia." Harr, no entanto, observou que os mercados podem ter reagido excessivamente às medidas e deverão recuperar pelo menos parte das perdas nos próximos dias. "As medidas também contagiaram outros mercados emergentes, mas isso deve ter vida curta", disse.