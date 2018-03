Para Arábia Saudita, situação do petróleo é 'saudável' O mercado de petróleo está numa situação bastante saudável e não há necessidade para uma reunião de emergência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), disse o ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi. "Não há necessidade agora (para um encontro de emergência) sobre as bases das condições atuais do mercado", disse Naimi a repórteres após desembarcar no aeroporto de Nova Délhi, na Índia. "Os estoques de petróleo estavam significativamente baixos no quarto trimestre até a quantia de 100 milhões de barris", acrescentou. De acordo com ele, o mercado de petróleo está se movendo na direção certa. "Os fundamentos do petróleo estão significativamente mais saudáveis do que estavam quando nos reunimos em Doha (em dezembro)", disse. Naimi acrescentou que os setores de petróleo estão mais próximos do equilíbrio, a situação melhorou significativamente e não há qualquer necessidade para pânico. "O preço é determinado pelo mercado", disse, em resposta a pergunta sobre se ele estava satisfeito com os atuais preços da commodity. As informações são da Dow Jones.