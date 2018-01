Para CVM, Previ e BNDES podem votar na AGE da Telemar A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encaminhou hoje à Justiça do Rio seu entendimento sobre quais os acionistas que poderão votar na assembléia da Telemar para deliberar sobre a reorganização societária. No documento, a autarquia informa que todos os detentores de ações preferenciais poderão votar na AGE, inclusive os acionistas que têm em carteira papéis ordinários e fazem parte do bloco de controle da companhia - ou seja, Previ e BNDES. Na sexta-feira, a desembargadora Valéria Maron, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a assembléia e solicitou à CVM que se posicionasse sobre seu entendimento do caso. No dia anterior, a desembargadora havia concedido uma liminar que impedia o voto de acionistas preferencialistas da companhia que também tivessem papéis ordinários.