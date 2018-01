Para especialistas, volatilidade cambial deve ser baixa em 2007 A perspectiva de economistas de instituições financeiras e de corretoras, consultores financeiros e empresariais e também no meio acadêmico é de que haverá baixa volatilidade cambial no Brasil em 2007. Algumas projeções ancoram essa expectativa. Em sua mais recente revisão de estimativas para os indicadores macroeconômicos do País, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, estimou que o dólar médio neste último trimestre de 2006 poderá ser de R$ 2,17, ante previsão anterior de R$ 2,19, e que o câmbio médio ficará em R$ 2,18. E para 2007, a previsão para o câmbio médio no ano é de R$ 2,25, sendo que a média para o quarto trimestre do ano que vem é estimada em R$ 2,30. No mercado futuro de dólar da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o contrato de dólar com vencimento em janeiro de 2007 apontava no dia 6 deste mês taxa de R$ 2,154; e o contrato para 1º de janeiro de 2008, que foi negociado pela última vez na BM&F em 1º de dezembro passado, projetava taxa de R$ 2,324. Já as projeções do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim deste ano caíram de R$ 2,16 para R$ 2,15 em pesquisa semanal do Banco Central (BC) divulgada no dia 4. Para o fim de 2007, as previsões de câmbio não mudaram e continuaram em R$ 2,25 pela terceira semana consecutiva. As estimativas de taxa média de câmbio para o próximo ano, por sua vez, recuaram de R$ 2,23 para R$ 2,21. O pano de fundo para a perspectiva de baixa volatilidade do câmbio em 2007 é que a economia mundial, em especial a norte-americana, poderá continuar exibindo uma desaceleração suave, sem sustos, do ritmo de atividade. Isso tende a levar as grandes potências econômicas - Estados Unidos, China, Europa e Japão - a buscar uma saída coordenada para a questão cambial. Economia interna Do lado interno, além da esperada continuidade de um superávit comercial alto - ainda que um pouco menor do que o de 2006, estimado em cerca de US$ 44 bilhões - os especialistas também consideram fundamental a manutenção da política monetária de metas de inflação e superávit primário do Banco Central para assegurar a estabilidade macroeconômica e cambial no País. E para isso eles consideram essencial a permanência do presidente da instituição, Henrique Meirelles, no cargo durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ?O que assegurou a conquista do segundo mandato pelo presidente Lula foi a queda da inflação para o patamar de 3% ao ano, decorrente da bem-sucedida política monetária de metas de inflação, que permitiu a queda dos juros. Portanto, se não houver uma crise externa inesperada, o Banco Central é o grande risco que poderá alimentar eventual turbulência no mercado doméstico e alguma pressão sobre o dólar, em caso de sinalização de mudança em sua condução?, avalia o professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Simão Davi Silber. O consultor Sergio Machado, da SM Consultoria Financeira, compartilha dessa opinião: ?A formação do governo de coalizão, as negociações para composição dos ministérios e a definição de medidas fiscais para estimular o crescimento geram grande expectativa e podem resultar em alguma surpresa positiva. No entanto, o governo não pode mexer no Banco Central. O importante é o BC continuar independente?, afirma. Os especialistas, no entanto, não acreditam que os grandes problemas estruturais serão enfrentados pelo governo por meio de reformas profundas, embora elas sejam consideradas fundamentais para permitir um crescimento sustentável. O professor de economia da FGV-Eaesp e Ibmec e consultor empresarial, Paulo Beltrão Fraletti, diz que a tendência é de continuidade do contingenciamento de despesas, adoção de melhorias na gestão e redução das benesses concedidas ao funcionalismo e aposentados.