Para investir em ações você precisa de uma corretora Assim que você decidir investir em ações, o ideal é que você escolha algumas ações e comece a acompanhar o seu desempenho. Depois de observar a oscilação desses papéis por algum tempo, comece, mas comece pequeno. Lembre-se que para investir em ações, mesmo que pela Internet, é necessário procurar uma corretora de valores. As corretoras são empresas financeiras credenciadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que executam as transações. As corretoras podem ser ligadas a conglomerados financeiros ou independentes. Além das transações, elas podem oferecer diversos serviços como relatórios de pesquisa de empresas, estudos macroeconômicos e dicas de papéis. Negociação online Quando você se cadastra numa corretora para realizar transações online, você tem acesso às informações de oferta de compra e venda em sua tela. Para negociar, é só colocar sua ordem diretamente e especificar o período de validade dessa oferta. O sistema registra a transação sozinho. Uma taxa é cobrada cada vez que executar uma operação e o pagamento ou o recebimento dos recursos é creditado na conta corrente que você abriu na corretora. Investindo em fundos Outra opção do investidor interessado na compra de ações, mas que não dispõe de tempo ou não quer estudar melhor o mercado financeiro é a aplicação por meio de fundos de investimento em ações. Se esse é seu caso, clique no menu do seu lado esquerdo e entenda mais sobre o mercado de fundos.