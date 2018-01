Para Loyola, melhora pode vir antes da eleição O ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola, sócio da Tendências Consultoria Integrada, elogiou a recompra da dívida externa brasileira, anunciada na quinta-feira. "Foi uma decisão absolutamente correta. É positiva para a estrutura da dívida do Brasil", avaliou. Para ele, a desoneração do capital externo também será positivo, pois poderá melhorar a nota de risco do País até antes das eleições. "O Brasil já merece um upgrade. Acho que virá rapidamente", afirmou. Segundo ele, as agências de avaliação de risco têm confirmado tardiamente as tendências sinalizadas pelo mercado. "As empresas de rating estão atrás da curva", criticou. Para ele, as notas têm-se mostrado desatualizados em relação ao Brasil e às perspectivas dos investidores.