Paraguai quer vender dívida de Itaipu à Venezuela O presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, vai propor a seu colega venezuelano, Hugo Chávez, que arremate parte da dívida da hidrelétrica binacional de Itaipu para permitir que o Paraguai - e o Brasil, seu sócio na hidrelétrica - possam investir mais em obras sociais e de infra-estrutura. A dívida de Itaipu é de US$ 19,1 bilhões, segundo o governo paraguaio, e seu principal credor é a Eletrobrás. A proposta, segundo Duarte Frutos, será feita no mês que vem, quando os presidentes dos países membros do Mercosul se reunirão em Caracas para formalizar a adesão da Venezuela ao bloco econômico.