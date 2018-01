Paramount compra DreamWorks por US$ 1,6 bi A Paramount, parte do conglomerado dos meios de comunicação americanos Viacom, finalizou, na última quarta-feira, a compra dos estúdios DreamWorks SKG por US$ 1,6 bilhão. O negócio havia sido anunciado em dezembro. A DreamWorks SKG foi fundada em 1994 pelo diretor de cinema Steven Spielberg, o ex-executivo dos estúdios Disney Jeffrey Katzenberg e David Geffen, bem-sucedido produtor de grupos como o Guns'n'Roses e Nirvana.