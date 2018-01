Parecer da UE sobre Tata Steel/Corus sai até 3 de janeiro Os reguladores da União Européia (UE) estabeleceram um prazo até 3 de janeiro para divulgar o parecer sobre a oferta da indiana Tata Steel, de 4,3 bilhões de libras esterlinas (US$ 8 bilhões), pela siderúrgica anglo-holandesa Corus. O negócio, que será o maior investimento já anunciado pela Índia no exterior, faz parte da recente onda de consolidação do setor, que tem como destaque a aquisição da Arcelor pela Mittal por 26 bilhões de euros. A Comissão Européia pode estender o prazo se as rivais reclamarem ou se forem identificados possíveis problemas antitruste envolvendo a transação. A proposta da Tata, porém, provavelmente vai enfrentar uma prolongada fase de avaliação das autoridades antitruste, ao passo que as duas companhias registram algumas sobreposições. A oferta da Mittal pela Arcelor foi aprovada com a condição de que as duas empresas vendessem algumas unidades na Europa para evitar que o grupo combinado se tornasse um produtor dominante na região. Os reguladores dos EUA também exigiram que a Mittal vendesse uma de suas fábricas na América do Norte. As informações são da Dow Jones.