Paris acompanha mercados europeus e sobe 0,90% Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 42,68 pontos (0,90%), em 4.791,00 pontos. Traders disseram que o mercado francês acompanhou as altas de outras Bolsas européias. As ações do setor financeiro subiram (AXA +2,71%, AGF +1,07%, Crédit Agricole +2,52%, Societé Générale +2,27%). As do setor automotivo também subiram, em parte em reação ao informe de vendas da alemã BMW em 2005 (Peugeot-Citroën +2,19%, Renault 1,79%, Michelin +0,86%). No setor de tecnologia, as ações da STMicroelectronics caíram 2,49%; o lucro da empresa no quarto trimestre de 2005 ficou de acordo com as previsões, mas sua projeção de vendas para 2005 decepcionou os investidores. As da indústria de lentes para óculos Essilor caíram 0,49%, depois de a empresa divulgar resultados.