Paris cai 0,40% com realização de lucros Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 20,06 pontos (0,40%), em 4.979,94 pontos. Traders disseram que o fato de os mercados norte-americanos estarem fechados favoreceu a realização de lucros, depois dos ganhos da semana passada. As ações da Sanofi-Aventis caíram 2,98%, depois de a FDA norte-americana adiar a aprovação do medicamento antiobesidade Acomplia. As ações da EdF, do setor de energia, subiram 2,24%; a empresa divulgará resultados na quarta-feira.