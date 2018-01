Paris fecha no nível mais alto de duas semanas A Bolsa de Paris fechou com o índice CAC-40em alta de 26,91 pontos (0,54%), em 5.000,00 pontos, nível mais alto das últimas duas semanas. O mercado continuou a mostrar reação positiva aos informes de resultados divulgados ao longo da semana por grandes empresas francesas. Traders disseram que os investidores ignoraram os informes sobre um "provável" primeiro caso de gripe aviária na França. As ações da Technip subiram 2,61%, recuperando o terreno que havia perdido ontem, depois de um alerta de qued anos lucros. As da L'Oreal avançaram 1,58%, em reação a seu informe de resultados. As da Air France-KLM caíram 1,51%, também em reação a seu informe de resultados. As da Lagardère recuaram 1,56%, com os investidores concluindo que a empresa pagou um preço demasiado alto por uma participação na Canal Plus, adquirida da Vivendi Universal (cujas ações subiram 0,16%). As da EADS subiram 2,57%, depois de a Força Aérea de Portugal encomendar 12 aviões de transporte, no valor de ? 270 milhões. Na semana, o CAC acumulou uma alta de 1,82%.