Paris sobe 0,67% em dia de boatos sobre fusões A Bolsa de Paris fechou com o índice CAC-40 em alta de 0,67%, em 5.073,95 pontos. O mercado voltou a ser dominado por especulações em torno de fusões e aquisições. A alta foi liderada pelas ações da Suez, que subiram 5,91%, em meio a rumores sobre uma oferta da Enel para a aquisição da empresa. As da Gaz de France avançaram 4,20%, devido a especulações de que ela seria o "cavalo branco" da Suez. As da EdF tiveram um ganho de 4,66%, em reação a uma elevação de recomendação pelos analistas do WestLB; as da Danone subiram 2,32%, depois de recomendação da Morgan Stanley. As da L'Oreal caíram 1,64%, em reação ao anúncio da oferta da empresa pela rede varejista de cosméticos Body Shop. As ações da Sanofi-Aventis, do setor farmacêutico, subiram 0,55% em reação a seu informe de resultados. Na semana, o CAC acumulou uma alta de 1,48%.