Paris sobe 1,79% com notícias positivas e EUA A Bolsa de Paris fechou com o índice CAC-40 em alta de 85,52 pontos (1,79%), em 4.876,52 pontos. A alta foi atribuída a notícias positivas sobre grandes empresas e à influência da abertura forte das Bolsas dos EUA. As ações da Lafarge subiram 6,61%, em reação a uma elevação de recomendação pelos analistas da Exane. As da Schneider Electric avançaram 4,12%, depois de elevação de preço-alvo pelos analistas do Crédit Suisse. As da Saint Gobain, que divulgaria resultados depois do fechamento, fecharam em alta de 4,18%. Traders disseram que pode haver alguma realização de lucros nesta sexta-feira, mas que o sentimento do mercado continua positivo.