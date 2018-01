Parmalat concede férias coletivas para 230 funcionários A Parmalat vai conceder, a partir de amanhã, 10 dias de férias coletivas para os 230 funcionários da fábrica de Itaperuna, no noroeste fluminense. De acordo com a empresa, a medida será tomada em razão da manutenção de uma caldeira e também pelo fato de a administração da Parmalat estar impedida de tomar qualquer medida administrativa por causa de um termo de ajustamento de conduta. Segundo a Parmalat, esse documento, assinado durante a intervenção da empresa pelo governo fluminense, na crise da empresa, em meados de 2004, determina que qualquer medida operacional deve ser submetida a um colegiado integrado por representantes do governo estadual do Rio de Janeiro e de sindicalistas.