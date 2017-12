Parmalat triplica prejuízo em 2005, para R$ 666 milhões A Parmalat S.A. encerrou o ano de 2005 com prejuízo de R$ 666,157 milhões, triplicando as perdas de R$ 228,217 milhões registradas no ano anterior. A receita líquida da companhia aumentou 41,77% na mesma base de comparação, de R$ 635,225 milhões para R$ 900,586 milhões. Os dados espelham o desempenho da empresa em pleno período de recuperação judicial. De acordo com o balanço entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o resultado bruto teve uma melhora de 72,45%, passando de R$ 86,367 milhões em 2004 para R$ 148,942 milhões. As despesas financeiras líquidas caíram 10,93%, para R$ 88,106 milhões. O resultado operacional da Parmalat foi negativo em R$ 634,594 milhões, 197,55% acima dos R$ 213,266 milhões, também negativos, de 2004.