Participação de estrangeiros é recorde em maio na Bolsa O volume total negociado na Bolsa de Valores de São Paulo alcançou R$ 65,1 bilhões em maio, com alta de 43,4% em relação a abril (R$ 45,4 bilhões). Foram contabilizados no período 97.650 negócios, com giro médio diário de R$ 2,9 bilhões, ante 83.116 transações em abril - média diária de R$ 2,5 bilhões. As ações com maior giro financeiro em maio foram Petrobras PN, com R$ 7,45 bilhões; Vale do Rio Doce PNA, com R$ 5,08 bilhões; Telemar PN, com R$ 3,11 bilhões; Usiminas PN, com R$ 2,69 bilhões; e Bradesco PN, com R$ 2,32 bilhões, segundo comunicado divulgado pela Bovespa. A participação mensal dos investidores estrangeiros no volume financeiro total subiu para 40,66%, ante 35,58% em abril, alcançando o maior patamar já registrado na Bovespa. Na segunda posição, conforme a Bovespa, ficaram os aplicadores institucionais, com 25,54% em maio, ante 26,84% no mês anterior. As pessoas físicas ocuparam o terceiro lugar, com 23,14%, ante 23,76% em abril. Na seqüência aparecem as instituições financeiras, com 9,19%, ante 12,17%; as empresas, com 1,41%, ante 1,50%; e o grupo outros, com 0,06%, ante 0,15%, em abril. De acordo com o aviso, o mercado à vista respondeu por 94,2% do volume financeiro total em maio, seguido pelo de opções, com 2,9%, e pelo mercado a termo, com 2,8%. O After Market negociou R$ 214.117.062,53, com 25.962 negócios, ante R$ 109.022.969,99 e 14.592 operações registradas no período anterior. O valor de mercado (capitalização bursátil) das empresas com ações negociadas na Bovespa foi de R$ 1,30 trilhão em maio, frente a R$ 1,37 trilhão no mês anterior. As 76 empresas que integravam os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da Bolsa ao final de maio representaram 48% do valor de mercado, sendo responsáveis por 56% do volume financeiro e 54% da quantidade de negócios no mercado à vista no período.