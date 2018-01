Patrimônio dos fundos de pensão atingiu R$ 345 bi em agosto O patrimônio dos fundos de pensão brasileiros atingiu R$ 345 bilhões no mês de agosto, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). O montante representa cerca de 18% do PIB, pelos cálculos da entidade. A rentabilidade média dos planos no acumulado dos oito primeiros meses do ano foi de 10,23%, porcentual que representa praticamente o dobro da meta atuarial do período, de 5,16% - equivalente à variação do INPC + 6%. As aplicações em renda variável tiveram ganho médio de 11,17%, acima do Ibovespa médio (9,23%), enquanto a renda fixa trouxe retorno de 9,79%. Para o fechamento do ano, a Abrapp projeta um retorno médio de 18,82% para a carteira dos fundos de pensão - 28,87% nos portfólios de renda variável e 14,42% nos de renda fixa -, frente a uma meta de 8,65%. Do total de recursos investidos pelos fundos, 62,6% encontram-se em ativos de renda fixa e 29,5% em renda variável. O resto da carteira é dividida em imóveis (4,4%), empréstimos a participantes (2%) e outros (1,5%). A expectativa do presidente da associação, Fernando Pimentel, é de uma desconcentração gradual a partir da perspectiva de redução da taxa básica de juros (Selic), com parte dos recursos migrando para investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo, principalmente em empresas comprometidas com níveis diferenciados de governança corporativa. O sistema de previdência complementar fechada contava com um total de 2,473 milhões de participantes em agosto, dos quais 1,859 milhão são participantes, ou seja, estão na fase de contribuição, enquanto os demais 614.365 participantes recebem benefícios. Considerando os dependentes, a Abrapp estima que cerca de seis milhões de pessoas sejam beneficiárias dos recursos dos fundos de pensão. "Trata-se de um número ainda pequeno dado o tamanho da população brasileira, e acreditamos no crescimento no número de participantes", afirmou Pimentel, que participa hoje do 27º Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, em Curitiba (PR).