Patrimônio líquido da Varig está negativo em R$ 8,194 bi O patrimônio líquido da Varig estava negativo em R$ 8,194 bilhões no final do primeiro trimestre deste ano, segundo o balanço da companhia. No período, o resultado líquido foi um prejuízo de R$ 273,7 milhões, 431% acima dos R$ 51,5 milhões dos mesmos três meses de 2005. A receita líquida da aérea caiu 28,9% na comparação trimestral, para R$ 1,391 bilhão. Segundo o balanço, o resultado bruto ficou em R$ 192,2 milhões, 59,6% abaixo dos R$ 475,7 milhões do primeiro trimestre de 2005. O resultado operacional de janeiro a março foi negativo em R$ 272,3 milhões, com um aumento de 587% sobre os R$ 39,6 milhões, também negativos, do mesmo período do ano passado.