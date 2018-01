Paulistano troca aluguel por prestações da casa nova Os planos de financiamento para compra de imóveis com prestações fixas iguais começam a concorrer com o aluguel. O comerciante Fábio Luís Fernando, por exemplo, não quer mais desembolsar R$ 1 mil por mês para morar num imóvel que não é seu. "Esse é um dinheiro que não volta mais." Na semana passada, ele e a mulher Neilah decidiram começar a percorrer os pontos-de-venda de imóveis da cidade. Neste mês, nasce o primeiro filho do casal e a intenção é já estar morando na casa nova a partir de março do ano que vem. O casal procura um apartamento de dois quartos na faixa de R$ 240 mil, mas quer pagar a prazo e com prestações fixas. "A prestação fixa dá mais segurança", afirma Fernando. A possibilidade de parcelar o imóvel em prestações fixas também animou o médico residente Fernando Yonamine e a namorada Karina Yoshida. Com casamento marcado para 2008, eles querem comprar um apartamento na planta, que é mais barato, para ser pago em parcelas iguais. "Procuramos um apartamento de dois quartos, em construção", diz o médico. O casal pode pagar uma parcela fixa mensal de R$ 1,5 mil. Karina diz que a parcela fixa permite fazer uma programação mensal do orçamento. "Quando as prestações são variáveis, com juros e correção, a gente não sabe quanto vai gastar." Pagar aluguel ou comprar imóvel usado também não faz parte dos planos do casal. Entre pagar aluguel ou desembolsar um pouco mais com uma prestação mensal de um financiamento de imóvel, o casal de comerciantes Mônica e Javier Garcia, que mora em Santos (SP), escolheu a segunda opção. O apartamento será usado pela filha, que virá estudar em São Paulo em 2007. Os Garcias acabam de comprar um apartamento com duas suítes, duplex, na Vila Mariana (zona sul de São Paulo), cujo preço à vista é de R$ 330 mil, financiado em 120 prestações de R$ 3,8 mil. "Hoje é mais negócio comprar imóvel novo que usado, como já acontece com os carros."