PCE pode consolidar expectativas para reunião do Fed São Paulo, 01 de agosto - Indicadores de atividade e de inflação que saem hoje nos Estados Unidos podem trazer volatilidade aos mercados, dependendo de seus resultados. O mais aguardado é o índice de preços de gastos com consumo em junho, bem como o índice ISM de atividade. Os dados talvez possam ajudar a consolidar as expectativas para a reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Fed (banco central americano), que ocorre na terça-feira da semana que vem. EUA/Gastos com consumo - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) em junho. Em maio, a renda cresceu 0,4% e os gastos com consumo avançaram também 0,4%. EUA/Indústria - O Instituto para gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 11 horas, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a julho. Em junho, o indicador subiu para 53,8. EUA/Demissões - A Challenger, Gray & Christmas divulga, às 8h30, o indicador de demissões feitas por grandes empresas norte-americanas em julho. Em junho, a Challenger registrou 67 mil demissões, ou +25%. EUA/Comércio - A Instinet divulga, às 9h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 29 de junho. Na semana anterior, houve uma queda de 2,4% em relação ao mesmo período de 2005. EUA/Imóveis - Às 11 horas será divulgado o indicador de vendas pendentes de imóveis residenciais em junho. Em maio, o índice subiu 1,3%. EUA/Construção - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados de gastos (investimentos) no setor de construção em junho. Em maio houve queda de 0,4%. EUA/Balanços - As companhias Eastman Kodak, Qwest Communications, Molson Coors Brewing, Valero Energy, Verizon Communications e Visteon Corp divulgam seus resultados nos Estados Unidos. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado do mês de julho da balança comercial brasileira. Também será divulgado o saldo da última semana de julho. Até a terceira semana do mês passado, a balança comercial acumula um superávit de US$ 23,476 bilhões. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de julho. Na quadrissemana encerrada em 22 de julho o indicador recuou 0,04%. Brasil/Balanços - As empresas Iochpe-Maxion, Itaú e Submarino divulgam seus balanços. Europa/Balanços - As empresas Audi, Deutsche Bank, Ryanair, Basf e Metro divulgam seus resultados na Europa.