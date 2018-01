PDV da Volks tem 1.082 adesões, mas não atinge meta A unidade de São Bernardo do Campo da Volkswagen divulgou hoje balanço da primeira fase do Plano de Demissão Voluntária (PDV), que se encerrou ontem. Segundo a empresa, 1.082 trabalhadores aderiram ao PDV e receberão um bônus de 1,4 salário por ano trabalhado na empresa, além das rescisórias legais. A multinacional esperava que 1.300 trabalhadores da fábrica aderissem ao PDV em sua primeira fase. O plano entra agora na segunda etapa, com a meta de atingir 1.500 demissões voluntárias (1.300 ligadas à produção e 200 a outras atividades), entre hoje e 31 de janeiro de 2007. Nesta fase, contudo, o benefício concedido pela fábrica vai cair para um salário por ano de casa. Se o PDV não alcançar a meta, a empresa vai indicar os funcionários a serem demitidos, que receberão 0,6 salário por ano trabalhado. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Francisco Duarte de Lima, o Alemão, a multinacional vai demitir, nesta fase, os trabalhadores conforme julgar mais adequado, para atingir a meta. Ainda assim, a unidade da Volks deverá demitir 3,6 mil funcionários até o fim de 2008. Essa medida faz parte do plano mundial de reestruturação da empresa, que prevê a redução dos custos fixos em 25%.