PDVSA firma acordo com Eisa e Mauá para construir petroleiros A estatal venezuelana PDVSA assinou acordo com os grupos brasileiros Eisa e Mauá Jurong para a construção de dez navios-tanque na Venezuela. A joint venture vai produzir pelo menos oito Panamax, embarcações de grande porte capazes de navegar pelo canal do Panamá, afirmou a petrolífera em comunicado. A PDVSA pretende aumentar sua frota para 42 petroleiros até 2012. Desde que assumiu o cargo, em 1999, o presidente Hugo Chávez tem trabalhado para fortalecer os laços do país com empresas brasileiras, enquanto reduz a dependência da Venezuela dos EUA como seu principal consumidor, buscando novos mercados para o seu petróleo pesado na América Latina e Ásia. No mês passado, a PDVSA anunciou a assinatura de um acordo com a brasileira Andrade Gutierrez para a construção de um dique seco no leste da Venezuela, onde serão construídas as embarcações. As informações são da Dow Jones.