Pedidos do varejo aumentam, indicando reação Uma aceleração nos pedidos do varejo nas últimas semanas pôs a indústria a todo vapor, o que deve permitir que as metas de expansão do setor para este ano se confirmem. Esse comportamento do mercado pode favorecer também a recuperação do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre, compensando em parte o fiasco dos dois trimestres anteriores. A Semp Toshiba, que disputa com a Philips a liderança no mercado de TVs, atingiu a meta de crescer 15% sobre o faturamento de 2005, que chegou a R$ 1,65 bilhão só no setor eletrônico. As vendas para o Natal, que já foram encerradas, também cresceram 15% em relação a igual período do ano passado. "Não temos como aceitar mais pedidos para este ano", diz Luís Freitas, diretor de Vendas da Semp Toshiba. Segundo ele, os negócios só deverão ser retomados a partir do dia 10 de dezembro, para reposição de estoques no varejo após o Natal. No segmento de computadores pessoais (PCs), a demanda superou todas as expectativas da empresa. "Vamos crescer mais de 60%, ante uma previsão inicial de 40%", conta Freitas. No ano passado, a Semp Toshiba faturou R$ 250 milhões com a venda de PCs. Como os preços caíram bastante, principalmente por causa da redução de impostos, a venda de microcomputadores mais que dobrou em unidades neste fim de ano. A reação do mercado animou até os fabricantes de calçados, que têm perdido competitividade por causa da valorização do real em relação ao dólar. A Dumond, do grupo gaúcho Paquetá, espera crescimento real de 15% no faturamento este ano, descontada a inflação. "Pelo que vimos nos últimos dez dias, quando o varejo entrou no clima natalino, nossas expectativas estão mais que confirmadas", diz Gerson Vaccari, gestor da marca Dumond. Segundo ele, em pares de calçados as vendas devem crescer 30% em comparação com o último trimestre de 2005. A empresa não enfrenta a concorrência de fabricantes chineses porque seus produtos, de maior valor agregado, são direcionados para as classes A e B. A Democrata, fabricante de calçados masculinos, também não tem do que reclamar. "Já vendemos 24,5% mais do que no quarto trimestre do ano passado", diz Marcelo Paludetto, diretor comercial da empresa. "O primeiro semestre foi bastante difícil e resolvemos desenvolver alguns produtos com preços mais acessíveis, o que tem ajudado a alavancar nossas vendas neste fim de ano." A retomada dos negócios nos últimos meses garantiu que a empresa vendesse cerca de 900 mil pares de calçados no País este ano, 35% a mais do que em 2005. Na Estrela, maior fabricante de brinquedos no País, a expectativa é de crescimento acima da média do mercado. "Até o Dia da Criança (12 de outubro), nosso faturamento cresceu 35%", afirma Carlos Tilkian, presidente da Estrela. "Para o Natal, nossa expectativa é de manter essa taxa". Trata-se de uma situação atípica, porque a empresa vem se recuperando de uma crise provocada pela invasão dos brinquedos chineses. A Estrela teve de se submeter a uma reestruturação que exigiu investimentos de R$ 15 milhões, o que consumiu boa parte do seu capital de giro. O faturamento caiu para R$ 50 milhões em 2005 - o mais baixo dos últimos 10 anos - , ante R$ 80 milhões no ano anterior.