Pepsi recorre à SDE contra a Coca-Cola A Pepsi recorreu à Secretaria de Direito Econômico(SDE), do Ministério da Justiça, para questionar a operação de compra da empresa Leão Júnior, dona da marca de chás Matte Leão, pela Coca-Cola. Com essa aquisição, anunciada há uma semana, a Coca passará a deter uma participação de cerca de 70% do mercado de chás prontos para beber. A Pepsi, que comercializa a marca Lipton, da Unilever, é a segunda colocada nesse mercado, com 24,7%. "Como competidor, quero entender como foram feitas as análises de mercado envolvidas nesse processo", diz o vice-presidente jurídico da Pepsi para o Brasil e América Latina, José Talarico. "Do nosso ponto de vista, haverá alta concentração de mercado, o que é ruim para o segmento de chás em si e péssimo para o consumidor, que poderá vir a ser prejudicado por preços maiores no futuro, devido à falta de concorrência". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.