Pequeno acionista tem 5% da Telemar A Telemar tem 1,025 milhão de acionistas pessoas físicas em condições de votar na assembléia que definirá se a empresa passará por uma reestruturação societária. Essa multidão, formada principalmente por pequenos investidores, tem, porém, muito pouco poder na definição dos rumos da empresa. Esses investidores têm menos de 5% das ações preferenciais da Telemar -as que dão direito a participar da votação. A proposta dos controladores da Telemar prevê uma reestruturação societária com a troca de seis tipos de ações da empresa por um único papel. Na prática, isso significa que o controle da Telemar não ficaria mais restrito a um grupo de acionistas e poderia ser pulverizado no mercado financeiro. A proposta tem provocado polêmica porque parte dos acionistas minoritários reclama do preço que está sendo oferecido por seus papéis durante o processo. O fiel da balança na votação são grandes empresas de administração de fundos de investimento, a começar pelas americanas Capital e Templeton. Mas, para surpresa dos administradores da Telemar, cerca de 400 pequenos acionistas compareceram à primeira assembléia marcada pela empresa, na segunda-feira, na casa de espetáculos Scala, no Rio de Janeiro. Ao final de duas horas e muito tumulto, a assembléia não foi realizada por falta do quórum de 50% de acionistas preferenciais exigido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, diz que os votos dos acionistas pessoas físicas são "como outros quaisquer". Ele reconhece, porém, que o grupo tem menor peso, embora possa ser decisivo na hipótese de empate na votação da assembléia. Das 800 mil cartas enviadas aos acionistas pessoas físicas - com um custo de R$ 1 milhão somente na postagem - houve apenas 10 mil respostas (1,25% do total). A carta dizia que havia a possibilidade de o acionista devolver uma procuração para a empresa, pela qual votaria favoravelmente ou contrariamente à proposta. O presidente da Telemar diz que não viu o teor das respostas recebidas. Polêmica A proposta de reestruturação da empresa provoca polêmica entre os especialistas. O professor do Ibmec, Fábio Fonseca, vê um ponto positivo na proposta de reestruturação, que é a troca de todos os papéis por ações ordinárias (que têm direito a votar nas decisões estratégicas da empresa). "Para um acionista é sempre bom participar de uma empresa apenas com ações ordinárias", diz Fonseca. Já o analista da Brascan Corretora, Felipe Cunha, diz que o ponto negativo da operação é a cotação usada na troca das ações. Ele diz que os controladores terão um peso maior no capital da empresa, enquanto a participação relativa dos minoritárias será reduzirá. "Não há dúvida que a nova empresa será melhor. Mas a forma que esta troca desta sendo feita está na berlinda", diz. No mercado, chegou-se a cogitar que acionistas minoritários contrários ao valor da troca poderiam tentar inviabilizar o processo, de maneira que fosse reaberto mais à frente, com preços melhores. Falco rechaça essa possibilidade. "O processo é binário. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Estão colocando um 'talvez' lá no meio. Talvez nunca houve. Essa parte que 'depois volta com uma coisa melhor' não existe." Falco diz que a operação tornará a empresa "bastante mais eficiente no futuro". Acionistas que foram ao primeiro encontro têm dúvidas se irão à nova reunião. "Não tenho certeza que vou não, de repente não dá quórum de novo", disse ontem a acionista Everaldina Assunção dos Santos, 50 anos. Ela conta que tem catorze ações preferenciais e não sabe quanto valem. Mas admite que se for "para melhorar" poderá até votar a favor.