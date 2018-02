Perda do Ibovespa supera 1% e índice cai abaixo de 35 mil pontos O índice Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, chegou a perder mais de 1% nesta manhã e a cair abaixo dos 35 mil pontos. De forma geral, todos ativos apresentam um desempenho mais negativo do que registravam na abertura, refletindo a incerteza política. Às 10h29, o Ibovespa tinha perda de 0,54%, aos 35.006 pontos. No mesmo instante, as ações preferenciais da Petrobras exibiam perda de 0,57%, a R$ 38,45, depois de bater R$ 38,20 na mínima cotação do dia. O dólar comercial acelerou os ganhos desde a abertura. Às 10h32, o preço era R$ 2,186 no mercado interbancário, com alta de 0,41% no mercado. O contrato mais líquido de Depósito Interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2008, tinha taxa anual de 13,76%, com alta de 0,05 ponto porcentual em relação ao fechamento de ontem.