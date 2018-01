Perdas de teles levam HK a fechar em queda de 1% Ligeiras quedas nas ações de companhias de telecomunicações somadas a declínios em outras firmas chinesas levaram a Bolsa de Hong Kong a fechar em queda. O índice Hang Seng baixou 1%, fechando em 18.718,19 pontos. Para analistas, é mais provável que esteja havendo realizações de lucros do que recuo de preços das ações. O recuo nas teles deve-se ao anúncio feito pela China na semana passada de que em breve fará o lançamento das licenças para a operação da telefonia de terceira geração. Assim, a operadora de telefonia fixa China Telecom caiu 3,96% e a China Netcom, 1,65%. China Unicom recuou 4,12% e a gigante China Mobile perdeu 2,62%. Outras companhias chinesas também caíram por conta da diminuição da exposição de investidores em mercados emergentes depois da queda de 3% do índice Mumbai Sensex, da Índia, terça-feira. Os ganhos registrados com ações de companhias aéreas e fabricantes de papel - estimulados pela nova apreciação do yuan - elevaram o índice Xangai Composto nesta quarta-feira, que, no encerramento do dia , subiu 0,2%, fechando em 2.223,46 pontos. Já o Shenzhen Composto subiu 0,2%, encerrando em 504,87 pontos. Segundo analistas, investidores estão se tornando mais cautelosos na medida em que o índice aproxima-se de seu recorde de alta. China Southern Airlines subiu 2,6% e Shanghai Airlines avançou 1,2%. A alta do yuan ajuda a diminuir as despesas financeiras das companhias aéreas chinesas, que têm grandes dívidas em moeda estrangeira. Fabricantes de papel também registraram fortes altas. Shandong Huatai Paper subiu 10% e Shandong Paper Holdings, 3,9%. Já os papéis do setor bancário sofreram realização de lucros, depois de terem liderado as altas do mercado no início da semana. Hua Xia Bank caiu 3,1%, depois de ter subido 8,1% no pregão anterior. China Minsheng Banking sofreu queda de 2,4%, mas havia avançado 4,4% na terça-feira. O yuan subiu e no fim do dia o dólar caía para 7,8250 yuans no sistema automático de preços, de 7,8304 yuans de terça-feira. A desvalorização do dólar em relação ao euro auxiliou a extensão dos ganhos do yuan em relação à moeda norte-americana pelo segundo dia consecutivo. Também a queda do dólar norte-americano em relação às principais moedas do mundo em razão das preocupações sobre a desaceleração da economia dos EUA resultou na alta do yuan hoje. O mercado de Taiwan fechou em queda. O índice Taiwan Weighted caiu 0,1%, fechando em 7.450,30 pontos, com grande volume de negociações. A procura por ações de baixo preço por parte dos gerentes de fundos ofuscou a realização de lucros de ações de empresas de construção. Fubon Financial teve alta de 2,5% e Cathay Financial subiu 2%. Já Pacific Construction registrou retração de 7%. O índice Kospi, da Coréia do Sul, registrou alta de 0,5%, terminando a sessão em 1.383,28 pontos, com baixo volume de negociações. ?Mas isso é apenas uma recuperação técnica (depois da grande queda de ontem)? e os investidores continuam cautelosos em razão do triplo vencimento que acontece amanhã (futuros, opções e opções de índices), disse Kim Young-Gak, da Hyundai Securities. Daewoo Securities subiu 2,4% e Hyundai Heavy teve alta de 2,5%. Shinhan Financial registrou aumento de 1,9% e LG Card, 2,8%. As duas empresas chegaram a um acordo para a compra da LG Card pela Shinhan. O mercado filipino se consolidou nesta quarta-feira em antecipação à reunião do banco central local, que acontece amanhã. O índice PSE Composto caiu 0,2%, com grande volume de negociações. ?Eu acho que haverá uma contínua procura pelos papéis da PNOC-Energy Development Company (PNOC-EDC) nas próximas sessões. É provável que o mercado se consolide, possivelmente com propensão de alta, dependendo da correção dos ADRs da Philippine Long Distance Telephone (PLDT)?, disse Grace Cerdenia, da 2TradeAsia. Os papéis da recentemente listada PNOC-EDC dominaram os negócios, com alta de 42%. PLDT caiu 0,6%, seguindo a baixa de 1,2% de seus ADRs ontem. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney subiu 0,3%, fechando com 5.488 pontos. Qantas caiu 2,7% e Allco Equity registrou baixa de 2,7%. Mas Allco Finance Group teve aumento de 1,7%. Toll registrou alta de 4,9% depois de ter anunciado seu plano de reestruturação, enquanto Virgin Blue subiu 1,4%, após a divulgação de projeções de aumento nos lucros. CSL, que também deve ter resultados melhores, avançou 7,9%. BHP caiu 0,9% e Rio Tinto subiu 1,1%. Newcrest Mining registrou alta de 2%. Na Bolsa de Jacarta, na Indonésia, o índice JSX Composto teve leve recuo, de 0,04%. Gas Negara caiu 1,7% e Bank Mandiri fechou em baixa de 0,99%. Analistas vêem sinais de recuperação do índice amanhã. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur encerrou a sessão em queda de 0,81% e, em Cingapura, o índice Strait Times fechou o dia caindo 0,33%. As informações são da Dow Jones.