Perdigão anuncia nova oferta de ações A Perdigão registrou ontem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de oferta pública de distribuição de ações. A empresa deve emitir 20 milhões de ações ordinárias, o que deve somar uma captação de R$ 500 milhões, considerando o atual valor do papel, a R$ 25,15. Além do mercado nacional, os papéis também serão oferecidos como ADRs no exterior.