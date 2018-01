Perdigão investe R$ 7,5 milhões em tratamento ambiental em SC A Perdigão inaugura hoje, no complexo industrial de Capinzal (SC), um sistema de tratamento de efluentes - água com resíduos orgânicos gerados durante o processo de produção - que é resultado de um investimento de cerca de R$ 7,5 milhões. A inauguração faz parte dos eventos que marcam o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último dia 5 de junho, e conta com a participação do presidente da Perdigão, Nildemar Secches, do vice-presidente de Operações, Paulo Ernani de Oliveira, e do diretor regional da empresa no meio oeste de Santa Catarina, Nilvo Mittanck. A empresa diz que o sistema trará economia do volume de água suficiente para abastecer uma cidade de 25 mil habitantes e vai melhorar a qualidade da água tratada, que será devolvida ao Rio Santa Cruz. O tratamento de efluentes de Capinzal - unidade responsável pelo abate diário de cerca de 500 mil aves - aumentará em 20% o reúso da água no processo industrial. A reutilização de água é uma prática adotada em todas as fábricas da Perdigão.