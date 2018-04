Perdigão quer unidade de produção de frango no exterior A Perdigão planeja comprar uma unidade de produção de frango no exterior no período de um ano, quando o novo presidente da companhia será definido. Segundo o presidente atual, Nildemar Secches, a aquisição deve ocorrer na Ásia ou na Europa. Ele afirmou que a companhia pretende comprar mais de uma unidade no futuro. Hoje, 50% do faturamento da companhia é obtido no exterior, o que não deve sofrer muitas alterações. "É estratégico manter esta distribuição de ganhos", afirma. Até o momento, a Perdigão tem escritórios e centros de distribuição fora do Brasil, mas nenhuma decisão estratégica é tomada no exterior. "Queremos nos aproximar dos centros distribuidores", diz. A empresa ainda não tem planos de produzir lácteos no exterior porque a atividade ainda é muito recente na Perdigão. "Ainda temos um longo caminho para trilhar no Brasil." Secches, que também vai assumir a presidência do Conselho de Administração da companhia, no lugar de Egon João da Silva, vai deixar o cargo na Perdigão em um ano. Durante o período de transição para a escolha de seu substituto, entre os 11 diretores da empresa, ele irá acumular os cargos. De acordo com Secches, que alegou razões pessoais para deixar o comando da empresa, os executivos já passaram por diversas áreas da Perdigão para conhecer melhor seu funcionamento.