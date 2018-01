Perfumes entram na lista de produtos da Casas Bahia A Casas Bahia começa a dar mais destaque para produtos com maior valor agregado. Tradicionalmente voltada para o público de baixa renda, há algum tempo a rede varejista têm ampliado o leque de produtos mais sofisticados. A Investida mais recente é a oferta de perfumes importados, como Gabriela Sabatini e Paris Hilton. Em encarte promocional esses produtos são oferecidos aos clientes em pagamento de dez parcelas sem juros no cartão. A promoção começou em 4 de fevereiro e termina em 3 de março deste ano, ou até acabar o estoque dos itens. No informe publicitário, publicado na semana passada, a Casas Bahia informa que a perfumaria integra o mix de produtos de 35 unidades da rede. Dessas, 23 estão localizadas no Estado de São Paulo; e 12, no Rio de Janeiro. Iniciada em maio de 2006, a venda de perfumes, porém, ainda é considerada pela Casas Bahia como um projeto-piloto. A rede informou que não comenta sobre o desempenho do segmento, devido ao pouco tempo de comercialização dos itens. Na estratégia de venda de categorias diversas do negócio principal da empresa, varejo de eletrodomésticos e móveis, aparecem, ainda, produtos nas áreas de ótica, agência de viagens, artigos de cama, mesa e banho e chocolates. As novas categorias estão à venda em unidades que seguem o modelo de lojas de departamento. Uma delas é a da Praça Ramos de Azevedo, no centro da capital paulista.