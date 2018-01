Perspectiva de alta do yuan leva Xangai a recorde de alta O índice das vendas no varejo americanas em novembro acima do esperado pelos analistas (1% ante expectativa de 0,2%), sugerindo que as preocupações sobre uma recessão na maior economia do mundo são exageradas, elevaram os preços das ações em Hong Kong. Analistas, contudo, disseram que ganhos maiores não são prováveis nas próximas sessões, por conta do foco dos investidores em novas emissões e no fechamento dos balanços do fim de ano. O índice Hang Seng subiu 1,1%, fechando em 18.919,40 pontos. Entre as principais blue chips, China Communications Services subiu 7,1%, depois de a fabricante americana de equipamentos para telecomunicações Cisco Systems ter dito que pagaria US$ 50 milhões por uma participação na companhia chinesa. Os investimentos de fundos no mercado chinês fizeram com que a Bolsa de Xangai registrasse recorde de alta. A expectativa desses fundos é que o yuan mantenha sua valorização em relação ao dólar norte-americano. O Xangai Composto avançou 1,2%, para 2.249,11 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 1,4% (516,95 pontos). Os papéis do Beijin Hualian Hypermarket tiveram alta de 10%. Shanghai Bailian Group subiu 2,7% e Shanghai New World registrou aumento de 6,7%. O yuan subiu e no fim do dia o dólar caía para 7,8227 yuans no sistema automático de preços, de 7,8261 yuans de quarta-feira. Segundo traders, a alta foi resultado do início das conversações entre o secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, e autoridades chinesas sobre temas como a taxa de câmbio da moeda chinesa. Mas há expectativas de que o dólar recupere seu valor nas próximas sessões. A procura por pechinchas fez com que a Bolsa de Taipé fechasse hoje com alta moderada de 0,4%, aos 7.480,41 pontos, depois de cinco sessões consecutivas em baixa. A onda de realização de lucros iniciada na semana passada foi diminuindo e os compradores esperam melhores oportunidades, disse Stanley Chou, da Mega International Investment. Hight Tech Computer subiu 5,5% depois de anunciar na terça-feira que irá recomprar 5 milhões de ações para estabilizar o preço do papel. Opto Tech registrou alta de 6,3% e Formosa Epitaxy avançou 6,5%. Em Seul, o índice Kospi fechou em alta de 2,5% em razão das fortes compras feitas por instituições no dia em que venceram contratos de opções, índices de opções e futuros (vencimento triplo). As compras resultaram na elevação dos preços de papéis de empresas altamente capitalizadas como as do setor de tecnologia, bancos e montadoras de veículos. Kookmin Bank subiu 2,3% e Samsung Electronics teve alta de 2%. O índice PSE Composto, da Bolsa das Filipinas, caiu 0,1% nesta quinta-feira, em um pregão com grande volume de negociações. Os participantes do mercado também esperam pelo resultado da reunião do Banco Central, que será divulgado hoje. Mas, de acordo com o presidente da PCCI Securities, Francisco Liboro, há fortes sinais de que a política monetária será mantida. Os papéis da PNOC-Energy Development sofreram queda de 8,8% depois de terem registrado alta de 42% ontem. Philippine Long Distance Telephone caiu 0,6%. O mercado australiano também registrou recorde de alta hoje. O índice S&P/ASX 200 subiu 1,55%, fechando em 5.573,1 pontos, superando o resultado de 7 de novembro, quando a bolsa chegou aos 5.491,6 pontos. Atividades de fusão e aquisição, dentre elas a que envolve a compra da Qantas Airways por um fundo de private equity, colaboraram com o resultado. Os papéis da empresa de aviação subiram 3,7% depois que a Qantas aceitou a oferta de um consórcio liderado pelo Macquarie Bank. BHP subiu 1,9% e Rio Tinto avançou 1,6%. As ações da ABE Insurance tiveram alta de 9,4% depois que a empresa elevou sua perspectiva de lucros e anunciou a compra da Praetorian Financial. Progen registrou aumento de 46% depois de ter anunciado resultados preliminares positivos nos testes com medicamento para tratamento de câncer de fígado. No mercado indonésio, a procura por ações de baixos preços trouxe recuperação à Bolsa de Jacarta, após o índice JSX Composto ter caído 1,8% nas últimas cinco sessões. Desta vez, o índice subiu 0,80%. Segundo analistas, notícias de que Jacarta não elevará as tarifas de eletricidade no ano que vem também reforçaram o sentimento positivo dos investidores. Segundo um trader, a recuperação do mercado veio após recente realizações de lucros por investidores de varejo. Telkom subiu 2,1%; Unilever saltou 4%, mas Bank Mandrini caiu 0,99%, devido a realizações de lucros após alta de 4,5% terça-feira. Na Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia), o índice composto de 100 blue chips fechou em baixa de 0,38%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura fechou em alta de 1,11%. As informações são da Dow Jones.