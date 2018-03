Perspectivas para a economia dos EUA podem definir negócios São Paulo, 19 de janeiro - As perspectivas para a economia norte-americana que serão divulgadas hoje por duas autoridades de unidades regionais do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) podem ajudar os participantes dos mercados a definirem suas posições, isso se não surgir nenhuma notícia ou dado ligado ao petróleo que possa direcionar os negócios. De concreto, a agenda ainda conta com a divulgação do índice do consumidor, da Universidade de Michigan, e com os balanços de grandes empresas norte-americanas. Todos os horários são de Brasília. EUA/Fed - Duas autoridades de unidades regionais do Fed comentam suas perspectivas para a economia dos Estados Unidos. O primeiro a falar, às 11 horas, será o presidente do Federal Reserve de Richmond, Jeffrey Lacker. Em seguida, quem vai discursar, às 16h15, será o presidente do Fed de Kansas City, Thomas Hoenig. EUA/Balanços - As companhias norte-americanas Citigroup, Johnson Controls e Motorola Inc divulgam seus dados financeiros. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, às 13 horas, o índice de sentimento do consumidor preliminar de janeiro.