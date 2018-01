Perspectivas para a economia dos EUA sob a ótica do Fed São Paulo, 28 de março - Os pontos de vista e a orientação a respeito das perspectivas econômicas para os Estados Unidos que o presidente do Fed, Ben Bernanke, apontarão hoje no Congresso são destaques da agenda. No momento em que o mercado de crédito imobiliário de alto risco, conhecido por subprime, norte-americano continua preocupando investidores e os déficits comerciais permanecem insustentáveis, a expectativa pelo o que Bernanke falará é grande. Outro fator que merece atenção dos participantes do mercado é o petróleo, que teve forte alta na segunda-feira motivada pela captura de marinheiros britânicos pelo Irã. Além disso, será divulgado o nível de estoques do produto. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília. EUA/Hipotecas - A Associação dos Bancos Hipotecários (MBA) divulga, às 8 horas, a pesquisa sobre o setor hipotecário com a divulgação do índice do mercado, o índice de compras e o índice de refinanciamento na semana até o dia o último dia 23. EUA/Bens Duráveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador de encomendas de bens duráveis de fevereiro. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 23. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, vai depor, às 10h30, no Comitê Econômico Conjunto do Congresso sobre a perspectiva para a economia dos EUA. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da terceira quadrissemana de março. Emprego/Seade - A Fundação Seade divulga, às 11 horas, a Pesquisa de Emprego e Desemprego no País de fevereiro. Governo Central/Tesouro - O Tesouro Nacional divulga o Resultado Primário do Governo Central de fevereiro. PIB/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os valores correntes do Produto Interno Bruto (PIB) referentes ao quarto trimestre de 2006 pela nova metodologia do IBGE. Balanços/Brasil - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Mangels divulgam balanços. Varig/Cade - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pode julgar na sessão de hoje a venda da Varig - dividida, no processo de recuperação judicial - para a Nova Varig (VRG Linhas Aéreas), feita em leilão realizado em 20 de julho de 2006. Dívida Pública/Fazenda - O Ministério da Fazenda divulga os dados da dívida pública mobiliária interna e externa de fevereiro.