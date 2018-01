Peso do dólar é maior em 5 setores A indústria brasileira perde duas vezes com a taxa de câmbio baixa. Além de as empresas nacionais sofrerem a concorrência direta de produtos importados no mercado doméstico com preços menores, há perda de competitividade na atividade de exportações. Isso acontece porque os mesmos tipos de produtos importados que entram no mercado brasileiro são vendidos pelos países fabricantes aos clientes da indústria brasileira. Alguns setores industriais estão sendo particularmente prejudicados por esse quadro, explica o economista da MB Associados, Sergio Vale. Levantamento feito pela MB mostra que cinco segmentos acumulam queda de produção este ano, de janeiro a setembro, na comparação com o mesmo período no ano anterior: madeira (-7,87%), vestuário e acessórios (-6,77%), calçados e artigos de couro (-3,42%), produtos de metal excluindo máquinas e equipamentos (-2,32%) e outros produtos químicos (-2,32%). E esses setores têm em comum duas características: sofrem os efeitos da política cambial e usam mão-de-obra mais intensiva do que a média da indústria. Um exercício feito pelo economista mostra que o resultado da produção da indústria nacional este ano estaria pouco acima do efetivamente registrado de janeiro a setembro caso, no lugar dos resultados negativos, esses segmentos estivessem ao menos repetindo o desempenho do ano passado. Assim, eliminada a retração que os cinco setores registraram, a indústria geral, que cresceu 2,7% até setembro, teria avançado 3,1%. Para Vale, contudo, embora o câmbio esteja fazendo estragos em alguns setores, não é o responsável por todos os problemas atravessados pela indústria. Há uma combinação de limitações para o País crescer com maior velocidade e de forma mais sustentada. Para isso, a avaliação geral é de que é preciso reduzir o gasto público e aumentar os investimentos em infra-estrutura. Impacto positivo De forma geral, o crescimento industrial deste ano está sendo influenciado favoravelmente pelo desempenho de segmentos como máquinas para escritório e informática (53,73%) e máquinas e aparelhos elétricos (11,97%), além da expansão de 7,44% que a indústria extrativa mineral (petróleo e ferro, principalmente) acumula no ano. O curioso é que o mesmo câmbio que atrapalha as exportações e expõe alguns setores a uma forte concorrência acaba ajudando os segmentos que usam muitos insumos importados. Vale explica que esse pode ser considerado um ?impacto positivo? da supervalorização do real: a compra de insumos mais baratos por parte de segmentos da indústria nacional, o que permite baratear o produto final e aumentar, conforme o caso, a rentabilidade das empresas. O setor de informática, por exemplo, além de se beneficiar dos programas governamentais de incentivo à venda de computadores, usa, em boa parte, componentes comprados de outros países. Ainda assim, Vale enfatiza que o maior efeito provocado pelo câmbio fraco é mesmo negativo, porque retira a competitividade interna e externa de segmentos, com destaque para o de brinquedos e de calçados, que ainda sofrem com a competição da China.