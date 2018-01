Peso do México fecha em alta, a 10,486 por dólar O peso mexicano fechou cotado no Banamex a 10,486 por dólar, em alta em relação aos 10,493 por dólar do fechamento de ontem e também em comparação com os 10,5223 por dólar da abertura. Operadores disseram que o peso caiu frente ao dólar na abertura, acompanhando as baixas de outras moedas que se seguiram à divulgação dos dados do nível de emprego nos EUA em dezembro. Mais tarde, o peso retomou sua recente trajetória de alta.