Peso do México fecha em leve alta a 10,5290 por dólar O peso mexicano fechou cotado no Banamex a 10,5290 por dólar, em leve alta em relação aos 10,5365 por dólar do fechamento da sexta-feira e estável em comparação com os 10,5295 por dólar da abertura. Traders disseram que o mercado operou ma expectativa do índice de preços ao consumidor do México na primeira quinzena de janeiro, a ser divulgado na tarde desta terça-feira. Economistas consultados pela Dow Jones prevêem uma alta de 0,29%. O vigor recente do peso levou a especulações de que o Banco Central do México vai reduzir a taxa do overnight em 50 pontos-base em sua primeira reunião de 2006, nesta sexta-feira.