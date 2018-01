Peso do México fecha em queda a 10,4810 por dólar O peso mexicano fechou cotado no Banamex a 10,4810 por dólar, em queda em relação aos 10,4505 por dólar do fechamento de ontem e também em comparação com os 10,4505 por dólar da abertura. A baixa do peso foi atribuída ao recuo dos juros no leilão semanal de Cetes (Certificados do Tesouro mexicano). O juro dos Cetes de 28 dias, que serve de referência para o mercado, caiu 7 pontos-base, para 7,48%, nível mais baixo desde setembro de 2004. Também hoje, o Federal Reserve norte-americano divulgou a ata da reunião de 31 de janeiro; ela reafirmou declarações anteriores de dirigentes do Fed, de que mais apertos monetários provavelmente serão necessários para conter as pressões inflacionárias. Ao mesmo tempo, a expectativa do mercado quanto à reunião do Banco Central do México nesta sexta-feira continua a ser a de uma nova redução de 25 pontos-base no juro do overnight, para 7,75%. Em nova divulgada hoje, os analistas do BBVA-Bancomer dizem que a redução do diferencial de juros entre o México e os EUA deverá pressionar o peso. "Acreditamos que o mercado de câmbio está ignorando o fato de o spread entre o juro do overnight no México e a taxa dos Fed Funds norte-americana poderá se reduzir em 75 pontos-base nos próximos dois meses", diz a nota.