Pesquisa Focus deve ajustar dados de inflação São Paulo, 03 de julho - O volume dos negócios hoje pode ser pequeno, por conta do feriado de amanhã (Dia da Independência) nos Estados Unidos. Alguns mercados americanos fecham mais cedo (bolsas) e outros nem abrem (New York Mercantile Exchange, que opera os contratos futuros de energia, como os de petróleo). Sendo assim, a atenção dos investidores deve se concentrar na divulgação da Focus pelo Banco Central brasileiro. Isso porque a pesquisa poderá trazer atualizações das projeções de inflação, que deverão embutir os ajustes dos contratos de tarifas públicas (telefonia e energia elétrica) que vencem em julho. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial de junho. Até a quarta semana do mês, a balança acumula um saldo positivo de US$ 2,480 bilhões e, no ano, de US$ 17,944 bilhões. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) do fechamento de junho. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 11 horas, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras referente a junho. EUA/Construção Civil - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em maio.