Pesquisa Focus e balança comercial são destaque São Paulo, 27 de fevereiro - Com a agenda fraca de indicadores no Brasil e no exterior, o mercado deverá se concentrar nos números da pesquisa Focus do Banco Central e na balança comercial da quarta semana de março. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com previsões do mercado para os principais indicadores econômicos e financeiros. Segundo apurou a Agência Estado, as projeções do mercado financeiro para o IPCA de março devem mostrar leve elevação, enquanto às apostas das cinco instituições que mais acertam suas estimativas (Top 5) tendem a exibir um ligeiro ajuste de baixa, estreitando o intervalo entre as duas pontas. Balança comercial - O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o resultado parcial da balança comercial da quarta semana de março. Na terceira semana do mês, o saldo foi de US$ 907 milhões e apresentou o segundo melhor resultado no ano, perdendo apenas para a quarta semana de fevereiro. Tesouro/leilão de compra - O Tesouro Nacional fará leilão de compra de Letras do Tesouro Nacional (título pré-fixado) e de Letras Financeiras do Tesouro (título pós fixado veiculado à taxa Selic). No leilão, a oferta envolve até 5 milhões de LTNs com vencimento em 1/4/2006 e até 1 milhão de LFTs distribuídas em quatro vencimentos: 19 de abril de 2006; 10 de maio de 2006; 17 de maio de 2006; e 14 de julho de 2006. A liquidação financeira dos leilões será na próxima quarta-feira (29). EUA/Indústria - O banco central dos Estados Unidos (Fed, na sigla em inglês) da unidade de Dallas divulga, às 12h30, seu índice de atividade industrial regional de março.