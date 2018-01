Petrobras ainda desconhece volume de óleo em nova bacia A Petrobras informou em comunicado que ainda não é possível saber a quantidade de óleo leve (30ºAPI) em descoberta situada abaixo da camada de sal em uma nova fronteira exploratória na Bacia de Santos. A descoberta foi anunciada em outubro do ano passado, mas os testes de avaliação realizados até agora não permitem chegar a um dado preciso. Também não é possível definir, por enquanto, a quantidade de óleo em reservatórios saturados com óleo leve na Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo, anunciado em março deste ano.