Petrobras aplicará US$ 200 mi na Colômbia em 2007, diz Gabrielli A Petrobras pretende investir até US$ 200 milhões na Colômbia em 2007, segundo o presidente da estatal, Sérgio Gabrielli. O montante é superior aos US$ 130 milhões destinados ao país em 2006. Em suas operações na América Latina como um todo, a estatal vai investir entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões até 2011. Os investimentos fazem parte do amplo programa global de investimentos da petrolífera até 2011, que somam US$ 12,1 bilhões, acrescentou o executivo. Gabrielli também disse que o governo brasileiro não tem interesse em vender sua atual participação na Petrobras para o setor privado. As informações são da Dow Jones.